Türkeli açıklarında bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi
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Türkeli açıklarında bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi

Türkeli açıklarında bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi.

İlçenin 10 mil açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide ekipler tarafından bulunan cesedin, Bozkurt ilçesinde selde kaybolan lokanta işletmecisi Arife Er'e ait olduğu yapılan DNA testi ile tespit edildi.

İlçede hayvansever kişiliği ile bilinen Arife Er'in Bozkurt ilçesindeki işletmesi önünde sokak hayvanları selden sonra günlerce dükkanından ayrılmadı.

Türkeli Devlet Hastanesi morgunda bulunan cenaze, helikopter ile Bozkurt ilçesindeki aileye teslim edildi.

Er, Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi Köyünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. - SİNOP

Türkeli açıklarında bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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