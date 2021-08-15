Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu
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Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu

Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir kadın cesedine rastlandı.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir kadın cesedine rastlandı.

İlçenin 10 mil açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide ekipler tarafından fark edilen ceset, Türkeli Limanına getirildi.

Limandan ekipler tarafından Türkeli Devlet Hastanesine getirilmesinin ardından ceset morga kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin tespiti için Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde selden kayıp olarak bildirilen şahısların fotoğrafları istendi. - SİNOP

Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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