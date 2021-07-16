Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
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Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı

Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanında anma programı düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kaymakamlık ve Belediyenin ortak düzenlediği anma gecesi, kortej yürüyüşü ile başladı.

Akşam saat: 21.00'de protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanında başlayan anma gecesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen verildi.

Şehitler için din görevlilerince Mevlid-i Şerif okunup, dua ile devam eden program, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'in günün anlam ve önemine hitaben yaptığı konuşmayla devam etti.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Bu yüce millet, 5 yıl önce bugün hain ve alçak terör örgütü tarafından demokrasisine, birliğine ve bölünmez bütünlüğüne olan saldırıyı püskürtmüştür. Tabi gafiller ilk etapta kazanacaklarını düşünüp, yanılgıya girmişlerdir. Oysaki 15 Temmuz günü uçakların uçuşunda görüşünü engelleyip, hasadını düşünmeyen ve tarlasını yakan çiftçilerimiz, evladı döner mi dönmez mi muhasebesini yapmayan analarımız ve şehadet şerbetini içmek için adeta düğüne gider gibi meydanlara inen vatandaşlarımız onlara gereken cevabı vermiştir." dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı konuşmada, "Dünyanın ve yurdumuzun her köşesinde ülkesine sahip çıkan milletimiz, tarihte ilk defa millet eliyle darbeye 'dur' diyerek eşi benzeri görülmemiş örnek bir teşkil oluşturdu. Sonraki yıllarda da diğer ülkelerde darbe girişimlerine halkın karşı durduğu örnekleri sık sık karşılaştık. Bu durum, milletimizin dünyaya ve bize önemli bir armağanı olmuştur. Siz Türkeli halkı olarak da bu şanlı direnişte yerinizi aldınız ve tarihe geçtiniz. Bu nedenle sizleri yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğü ilahi grubu, çeşitli ilahiler seslendirdi. Program, 15 Temmuz videolarının gösterimi, havai fişek gösterisi, ödül töreni ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü tarafından dua yapılmasıyla son bulurken, programın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - SİNOP

Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı
Türkeli, 15 Temmuz şehitlerini andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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