TÜRKÇİMENTO sektörün güncel verilerini açıkladı

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %32.3 oranında artarak 29 milyon 696 bin tona çıktı.

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, üyelerine ait 2021 yılının ilk 5 ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün %94'ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılı 5 aylık dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla %32,3'lük artışla 29 milyon 696 bin tona çıkarken, iç satışlar %37,1'lik artışla 22 milyon 403 bin tonu buldu. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi tüm bölgelerde iç satışlarda artış görüldü. Yılın ilk beş ayında üretilen çimentonun yaklaşık %22,9'u ihracata konu oldu.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde iç satışların tüm bölgelerde artmaya devam ettiği belirtilerek, "Türkiye'nin çimento tüketimi 2018 yılında %11, 2019 yılında ise %29 azalarak tarihinde ilk kez iki yıl üst üste küçüldü. 2020 yılsonunda 40 milyon tona yakın kapasite fazlası ortaya çıktı. Çimento genel olarak yurtiçi tüketim amacıyla üretilmektedir ancak geçtiğimiz dönemde iç tüketimde yaşanan daralma şirketlerimizi ihracata yöneltti. Ancak ihracat, sürdürülebilirliğinin riskli olması sebebiyle, sektörümüzün tercih ettiği bir seçenek değil. İç satışlarda ve üretimde son aylarda yaşadığımız artış, sektörün eski güzel günlerine dönüş sinyalleri veriyor. İMSAD'ın açıkladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi sonuçları da, inşaat sektöründe hem faaliyetlerde hem de beklenti de artış olduğunu gösteriyor. Bu durumun önümüzdeki dönemde inşaat sektörüne ve dolayısıyla sektörümüz iç pazar tüketimine olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz" denildi.

OCAK-TEMMUZ İHRACATI

İhracatçı Birliklerinin geçici verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı ise değer bazında %10,9 oranında artarak 723 milyon dolara çıktı. Ancak toplam ihracat miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 gerileyerek 18 milyon tona indi. Söz konusu ihracatın 10,7 milyon tonu çimento, 7,3 milyon tonu ise klinkerden oluştu.

Kaynak: Bültenler