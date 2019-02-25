Türkçeyi Türkülerle Öğreniyorlar

Amasya Belediyesi Konservatuvarında oluşturulan korodaki 30 yabancı uyruklu öğrenci, seslendirilen türküler sayesinde Türkçeyi de öğreniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen, Çocuk Hakları Komitesince desteklenen sosyal uyum eğitimi kapsamında, yabancı uyruklu öğrenciler, konservatuvarda Türk arkadaşlarıyla türküleri ezberleyip, bağlama çalıyor.

Hafta sonları yapılan koro çalışmalarına, 12-15 yaş arası Afgan, İranlı ve Iraklı 30 öğrenci katılıyor. Burada Türk arkadaşlarıyla kaynaşan öğrenciler, türküler sayesinde Türkçe öğrenme fırsatı da buluyor.

Konservatuvar Müdürü Muammer Palamut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koro çalışmalarının çocuklar için eğlenceli geçtiğini söyledi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin bağlama, keman ve gitarla sevilen türküleri seslendirdiğini anlatan Palamut, "Bir kültürü öğrenmenin en iyi yolunun, önce o kültürün türkülerini öğrenmekten geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Türküler sayesinde öğrencilerin dil sorununu çözmeye çalıştıklarını ifade eden Palamut, "Öğrenciler türküleri öğrendikçe dil sorunları da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayacak. Tabii ki bu birdenbire olacak bir şey değil. Biz de burada yılmadan çocuklarımıza kültürümüzü, türkülerimizi öğretmeye çabalıyoruz." diye konuştu.

Yabancı uyruklu öğrencilerden Mustafa Ali de bir yıldır Türkiye'de olduğunu dile getirerek, "Burada şarkı söylüyoruz, Türkçe öğreniyoruz, arkadaş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA