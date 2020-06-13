Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar

Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar TÖMER öğrencileri Türkçe türkülerle dil gelişimlerini sağlıyor Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de öğretim görevlileri Türkçeyi, anlatabilmek için türküleri kullanıyor.

13.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:12

Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar

TÖMER öğrencileri Türkçe türkülerle dil gelişimlerini sağlıyor

KIRŞEHİR - Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de öğretim görevlileri Türkçeyi, anlatabilmek için türküleri kullanıyor.

Öğretim görevlileri Muhammed Mazhar Şahin ve Kübra Merve Taş, türkülerin yabancı öğrencilerde Türkçe kullanımı noktasında bir çalışma hazırladı. Öğretim görevlileri tarafından hazırlanan çalışmaya; kaynağı Türk Halk Müziği'ne kaynak kişi ve derleyici kimliği ile katkı sunan halk sanatkarı Şemsi Yastıman'ın 'Türk'ü anlamak için Türkü Dinlemek Gerek' sözü yol gösterici oldu. Türkülerle Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılabileceğini anlatan öğretim görevlileri Şahin ve Taş tarafından hazırlanan makale, İnternational Social Sciences Studies Journal'da yayımlandı. TRT müzik arşivinin de kullanıldığı eğitim programında öğretim görevlileri, öğrencilerin üzerinde uygulama yapılmadan önce yedi farklı bölgeden yedi farklı türküyü belirledi. Öğrenciler, Türkiye'nin farklı yedi bölgesinden, "Akdeniz Bölgesi - Çayır Çimen Geze Geze, Doğu Anadolu Bölgesi - Malatya, Malatya Bulunmaz Eşin, Ege Bölgesi - Deniz Üstü Köpürür, Güneydoğu Anadolu Bölgesi - Gezme Ceylan, İç Anadolu Bölgesi - Şirin Kırşehir, Karadeniz Bölgesi - Hey Gidi Karadeniz, Marmara Bölgesi - Üsküdar'a Giderken" adlı eserleri seslendirdi.

Öğrencilerin ülkelerinde gönül elçisi olması hedefleniyor

Yaptıkları çalışmalar ile yabancı öğrencilerin ülkelerinde gönül elçisi olmasını hedeflerini belirten öğretim görevlisi Muhammed Mazhar Şahin; "Bizim tek amacımız; hem Türkçeyi, hem de Türk Kültürünü türkülerimizle öğretmek. Türk'ü anlatabilmek için Türklüğü anlatabilmek için Türkçemizi anlatabilmek için türküleri temel amaç olarak kullanma hedefindeyiz"dedi. Dil öğretimindeki temel hatalardan birisinin sadece dil bilgisi ağırlıklı eğitim olduğunu belirten Şahin, "Makale çalışması 3-4 ay önce başladı. Dil öğretimindeki temel hatalardan birisi sadece dil bilgisi ağırlıklı bir öğretim. Biz bunun sistemini değiştirerek ülkemizde ve özellikle şehrimizde bir uygulama yaptık. Makalemiz, uluslararası bir dergide yayımlandı. Umarız, üniversitemizden başlayan türkülerle öğrenme yurt dışında da kullanılır" diye konuştu.

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can ise öğretim görevlilerinin deneysel çalışmalarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından kurulan aydep sistemi üzerinden yaptıklarını ve türkülerin dil öğreniminde kullanımını araştırdıklarını ifade etti.

Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Demet Evgar Yasmin Erbil Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Semih Özsoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 10:36:20. #1.15#
title