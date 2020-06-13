Türkçeyi, türkülerle anlatıyorlar Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de öğretim görevlileri Türkçeyi, anlatabilmek için türküleri kullanıyor.

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de öğretim görevlileri Türkçeyi, anlatabilmek için türküleri kullanıyor.

Öğretim görevlileri Muhammed Mazhar Şahin ve Kübra Merve Taş, türkülerin yabancı öğrencilerde Türkçe kullanımı noktasında bir çalışma hazırladı. Öğretim görevlileri tarafından hazırlanan çalışmaya; kaynağı Türk Halk Müziği'ne kaynak kişi ve derleyici kimliği ile katkı sunan halk sanatkarı Şemsi Yastıman'ın 'Türk'ü anlamak için Türkü Dinlemek Gerek' sözü yol gösterici oldu. Türkülerle Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılabileceğini anlatan öğretim görevlileri Şahin ve Taş tarafından hazırlanan makale, İnternational Social Sciences Studies Journal'da yayımlandı. TRT müzik arşivinin de kullanıldığı eğitim programında öğretim görevlileri, öğrencilerin üzerinde uygulama yapılmadan önce yedi farklı bölgeden yedi farklı türküyü belirledi. Öğrenciler, Türkiye'nin farklı yedi bölgesinden, "Akdeniz Bölgesi - Çayır Çimen Geze Geze, Doğu Anadolu Bölgesi – Malatya, Malatya Bulunmaz Eşin, Ege Bölgesi - Deniz Üstü Köpürür, Güneydoğu Anadolu Bölgesi - Gezme Ceylan, İç Anadolu Bölgesi - Şirin Kırşehir, Karadeniz Bölgesi - Hey Gidi Karadeniz, Marmara Bölgesi - Üsküdar'a Giderken" adlı eserleri seslendirdi.

Öğrencilerin ülkelerinde gönül elçisi olması hedefleniyor

Yaptıkları çalışmalar ile yabancı öğrencilerin ülkelerinde gönül elçisi olmasını hedeflerini belirten öğretim görevlisi Muhammed Mazhar Şahin, "Bizim tek amacımız; hem Türkçeyi, hem de Türk Kültürünü türkülerimizle öğretmek. Türk'ü anlatabilmek için Türklüğü anlatabilmek için Türkçemizi anlatabilmek için türküleri temel amaç olarak kullanma hedefindeyiz"dedi. Dil öğretimindeki temel hatalardan birisinin sadece dil bilgisi ağırlıklı eğitim olduğunu belirten Şahin, "Makale çalışması 3-4 ay önce başladı. Dil öğretimindeki temel hatalardan birisi sadece dil bilgisi ağırlıklı bir öğretim. Biz bunun sistemini değiştirerek ülkemizde ve özellikle şehrimizde bir uygulama yaptık. Makalemiz, uluslararası bir dergide yayımlandı. Umarız, üniversitemizden başlayan türkülerle öğrenme yurt dışında da kullanılır" diye konuştu.

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can ise öğretim görevlilerinin deneysel çalışmalarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından kurulan aydep sistemi üzerinden yaptıklarını ve türkülerin dil öğreniminde kullanımını araştırdıklarını ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA