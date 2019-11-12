Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa uluslararası şiir şöleniyle anılacak

12.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:56

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanında Türkçenin öncülüğünü yapan Aşık Paşa, memleketi Kırşehir'de uluslararası şiir şöleniyle anılacak.

Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneği (KIYŞAD) tarafından organize edilen 8. Uluslararası Şiir Şöleni, 16 Kasım Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şiir şölenine, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Rusya'daki Türk Cumhuriyetlerinden şairler katılacak.

KIYŞAD Başkanı Veysel Turgut, AA muhabirine, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son seneleri ile Osmanlı'nın ilk yıllarında yaşayan Aşık Paşa'nın Türkçenin öncülerinden olduğunu söyledi.

Aşık Paşa'nın, yaşadığı dönemde Farsça ve Arapçanın ön planda bulunmasına rağmen Türkçe konuşan ve yazan bir mutasavvıf ve şair olduğunu belirten Turgut, Aşık Paşa'nın 12 bin beyitlik "Garipname" adlı eserini de Türkçe yazdığını vurguladı.

Şiir şölenine farklı illerden ve yurt dışından 17 şairin katılacağını dile getiren Turgut, hem Aşık Paşa'yı hem de Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA