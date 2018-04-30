Türkçenin Doğru Kullanımı İçin Tişört Giydiler

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Sart Mahmut Ortaokulu tarafından, Türkçenin korunması ve doğru kullanılması için 'Dilimiz Kimliğimizdir' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere, Türkçeye yabancı dillerden girmiş kelimelerin Türkçe karşılıkları öğretiliyor. Ayrıca öğrenciler, yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğrularının yazılı olduğu tişörtleri giyerek, arkadaşlarının da öğrenmesini sağlıyor.

Sart Mahmut Ortaokulu tarafından, Türkçenin korunması ve doğru kullanılması için 'Dilimiz Kimliğimizdir' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje ile Türkçenin korunması ve doğru kullanılması için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, "Hedefimiz, Türkçeyi korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak. Türk dilinin yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, anlaşılır bir şekilde konuşulmasını ve yazılmasını istiyoruz. Bir istiklal ve istikbal meselesi olarak gördüğümüz bu konuda önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Güzel Türkçemizin kullanımındaki yanlışları, eksikleri bildiğimiz, Türk diline karşı tehditlerin farkında olduğumuz sürece dilimizi zenginleştirebiliriz" dedi.

Türkçe öğretmeni Banu Özdemir de yazım yanlışı yapılan çok fazla sözcük olduğuna dikkat çekti. 40 öğrencinin yer aldığı proje ile ilgili çok güzel tepkiler aldıklarını kaydeden Özdemir, "Amacımız, dilimize yabancı dillerden girmiş olan sözcüklerin Türkçe karşılıklarını göstermek. Çok fazla yaptığımız yazım yanlışlarının doğrularını öğrencilere aktarmak. Kelimelerin doğru yazılışlarının yer aldığı tişörtleri hem Okul Müdürümüz Hasan Kaba hem Müdür Yardımcımız Fatoş Mutaf hem de ben ve 40 öğrencimiz giyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medyada kullanılan kısaltmalar, dilimizi daha da kötüye götüren yazım yanlışları ümit ediyorum ki bu proje ile son bulacak. Yaklaşık 2 haftadır uyguladığımız proje ile çok güzel tepkiler alıyoruz. Teneffüslerde hem beni hem de öğrencilerimizi durduran arkadaşları, tişörtlerde ne yazdığına bakıyor ve yanlış yazdığı sözcüklerin doğrularını, yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını öğreniyorlar" diye konuştu.

6'ncı sınıf öğrencisi Eylem Doymaz, "Projemiz ile yazım yanlışlarına ve yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarına dikkat çekiyoruz" derken, öğrencilerden Burkay Elmas ve Aleyna Bat proje ile ilgili arkadaşlarından çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Arkadaşlarının giydiği tişörtlerde yazılı kelimelerin doğru yazılışlarını inceleyen öğrencilerden Sultan Suma ise bu sayede daha önce yazım hatası yaptığı birçok sözcüğün doğrusunu öğrendiğini söyledi. - Manisa