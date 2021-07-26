"Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, ünlü isimleri ağırlayacak

Ünlü isimlerin müzikseverlerle buluşacağı "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

Ünlü isimlerin müzikseverlerle buluşacağı "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserler, 11 Ağustos'a kadar ünlü isimlerle devam edecek.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğinde yapılacak etkinlik kapsamında 31 Temmuz'da Aleyna Tilki, 1 Ağustos'ta Engin Sevik, Ahmet Can Kalyoncu, Can Tunaboylu ve Resul Baransel'den oluşan Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2 Ağustos'ta Berkay sahne alacak.

Ceza, Anıl Piyancı ve Sansar Salvo'nun aynı sahneyi paylaşacağı 3 Ağustos'ta, işitme engelliler için işaret diliyle çeviri yapılacak.

Konser serisi kapsamında ayrıca 4 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 5 Ağustos'ta bu yıl 40. sanat yılını kutlayan başarılı grup MFÖ, 6 Ağustos'ta Funda Arar, 7 Ağustos'ta Haluk Levent, 11 Ağustos'ta ise Ebru Yaşar müzikseverlerle buluşacak.

HES kodu zorunluluğu olan konserlerin biletleri Biletix'ten alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk