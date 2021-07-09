"Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri 30 Temmuz'da başlıyor

"Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

"Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserler, 11 Ağustos'a kadar ünlü isimlerle devam edecek.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğinde yapılacak etkinlik kapsamında 31 Temmuz'da Aleyna Tilki, 1 Ağustos'ta Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2 Ağustos'ta Berkay, 3 Ağustos'ta Ceza, Anıl Piyancı ve Sansar Salvo, 4 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 5 Ağustos'ta MFÖ, 6 Ağustos'ta ise Funda Arar sahne alacak.

Biletler, Biletix'ten alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk