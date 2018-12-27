Turkcell Yeni Dönem Kampanyasını Duyurdu

Turkcell, yeni dönemde tarifelerin yanı sıra sözleşme yenileyen ya da Turkcell fiber internet kalitesiyle ilk kez tanışan müşterileri için seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps fiber hediye edeceğini duyurdu.

İki yıldır AKK'sız (Adil Kullanım Kotası) fiber internet paketleri sunan Turkcell, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarife döneminde de net fiyatlı internet hizmeti sunmaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca yeni döneme özel, sözleşme yenileyen ya da Turkcell fiber internet kalitesiyle ilk kez tanışan müşteriler seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps hızında fiber interneti deneyimleyebileceğini bildirdi. Şirket ayrıca tüm limitsiz yüksek hızdaki internet paketlerini 24 ay yerine 12 aylık kontrat sürelerinde müşterileriyle buluşturacağını belirtirken kullanıcılardan, modem ve aktivasyon ücreti de alınmayacağını kaydetti.

Fiber internet müşterileri artık Turkcell Platinum'da

Yeni dönemde şirket, sabit müşterileri de Platinum'un ayrıcalıklı dünyasından faydalanabilecek. Müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum, 25, 35, 50, 100 ve 1000 Mbps limitsiz yüksek hızlı fiber internet kullanacak müşterilerine de kapılarını açacak. Limitsiz yüksek hızlı fiber müşterileri, Turkcell Platinum kapsamında sunulan tüm ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

"Tüm Türkiye'yi yüksek hızda fiber internetle buluşturmaya kararlıyız"

Türkiye'nin dijitalleşmede 2023 hedeflerine ulaşması için 21 milyon haneye fiber internet götürmenin şart olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi: "Şirket olarak tüm Türkiye'yi fiber ağlarla örmek ve insanımızı hak ettiği yüksek hızda fiber internetle buluşturmak için aralıksız mücadele ediyoruz. Bunun için ortak altyapı da dahil birçok önerimizi kamuoyuyla paylaştık. Amacımız 'e kadara varan' hızlardan ziyade net yüksek hızda fiber internetle bilgiyi Türkiye'nin her köşesine yaymak ve ülkemizin dijitalleşme hedeflerine katkı sağlamak. Yeni tarife dünyamızı da bu hedef doğrultusunda oluşturduk. Yine şirket olarak üzerimize düşeni yaptık ve herkesi yüksek hızda AKN'siz internetle tanıştırmak için net fiyatları olan tarifeler hazırladık. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin bilgi toplumu olmak gibi çok önemli bir hedefi var. Biz dünyayla her alanda yarışan bir Türkiye hayali kuruyoruz, bunun için de yüksek hızlarda kaliteli ve hesaplı olarak bilgiye erişebilmenin gerektiğine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 1 Ocak itibariyle tüm Türkiye'yi hem hızlı hem de hesaplı tarifelerle karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA