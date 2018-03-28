Turkcell Yemek Kartı İşine Girecek

Turkcell, bağlı olduğu ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. yani TÖHAŞ'ın kamu veya özel şirketlerle eşit paya sahip olma şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmak için karar aldı. Bir vakıf da kurulması gündemde. Kurulacak vakfın adı da Turkcell Vakfı olacak.