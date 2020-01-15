Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı

15.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:52

Turkcell, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Yapay zeka 2022 yılında 75 milyon işi ele geçirecek, aynı zamanda 133 milyon yeni iş fırsatı yaratacak." dedi.