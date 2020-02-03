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Turkcell ve Vodafone'a para cezası yok

Rekabet Kurulunca, Turkcell ve Vodafone'un çağrı sonlandırma hizmeti vermemek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

03.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:05
Turkcell ve Vodafone'a para cezası yok

Rekabet Kurulunca, Turkcell ve Vodafone'un çağrı sonlandırma hizmeti vermemek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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