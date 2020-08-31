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Turkcell ve SAP Türkiye'den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği

SAP ile iş birliğine giden Turkcell, şirketlerin üretim, tedarik süreçlerini akıllandıracak ve daha verimli hale getirecek.

Turkcell ve SAP Türkiye'den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği
31.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:37

SAP ile iş birliğine giden Turkcell, şirketlerin üretim, tedarik süreçlerini akıllandıracak ve daha verimli hale getirecek.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin sağlıktan enerjiye, üretimden lojistik ve ulaşım sektörlerine kadar onlarca farklı sektörün dijitalleşmesi için kurumlara özel çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP ile iş ortaklığına imza attı.

İş ortaklığı kapsamında SAP yazılımıyla entegrasyonu sağlanan Turkcell IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri, şirketlere tek elden sunularak kurumların farklı alanlardaki verimliliklerine katkı sağlayacak.

Şirketlerin üretim süreçlerini akıllandırarak daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bu yeni projeyle iş kalitesinin artırılması, imalatın hızlanması ve maliyetlerin daha iyi yönetilmesi gibi konularda çözümler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi sürecinin şirketler için en önemli öğretisinin dijitalleşme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketler özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Normalleşme süreciyle birlikte neredeyse tüm şirketlerimizin dijitalleşme çalışmalarını önceliklendirdiğini gördük. Turkcell olarak kurumların dijitalleşmesi için ihtiyaca özel çözümler üretmek bizim en önemli odak alanlarımızdan biri. Bu doğrultuda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile KOBİ'den büyük ölçekli şirketlere ve kamuya değin tüm kurumların dijitalleşmesi için sektörel çözümler sunuyoruz.

Dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliği yaparak şirketlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı ve uçtan uca dijitalleşmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak SAP ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde artık kurumlar Turkcell'in IoT uygulamalarını SAP yazılımıyla entegre bir şekilde kolayca kullanarak dijital ortamda yönetebilecek."

Erkan, SAP ile çalıştıkları bir diğer projeyle de üretimin her safhasında kritik rol oynayan tedarik zinciri yönetimini de şirketler için uçtan uca akıllı hale getirme amacında olduklarını bildirdi.

"Yenilikçi teknolojilerle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek oluyoruz"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, deneyim ekonomisinde büyümek, hız kazanmak ve rekabette öne geçmek için yenilikçi teknolojilerle verimliliği artırmanın ve daha esnek bir yapıya kavuşmanın şirketler için gittikçe önem kazandığını aktardı.

Candan, şu bilgileri verdi:

"Turkcell ile daha önce tüm donanım ve güvenlik altyapısının SAP tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud çözümümüzü, Turkcell'in veri merkezlerinden sunmak için iş birliğine imza atmıştık. Bu yeni iş birliği kapsamında bu kez Turkcell'in IoT çözümleri ile SAP iş uygulamaları entegre çalışmaya başlayacak.

SAP Global Partner Programı'nda 'Yeni Nesil İş Ortaklığı' kapsamında Turkcell Dijital İş Servisleri gibi stratejik bir iş ortağı ile ekosistemimizin daha da büyüyeceğine ve müşterilerimize hep birlikte değerli katkılar sunacağımıza inanıyoruz."

Turkcell SAP HANA Bulut Servisi

Verilen bilgiye göre, Turkcell SAP HANA Bulut Servisi, müşterilerin SAP HANA ile uyumlu altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Turkcell veri merkezlerinden sunuluyor.

Yüksek ilk yatırım maliyetlerini üstlenmeleri gerekmeksizin, "Kullandığın kadar öde" modeliyle sunulan Turkcell SAP HANA bulut servisi sayesinde şirketler, iş sürekliliği açısından yüksek standartlara sahip bir altyapıya sahip oluyor.

SAP iş uygulamalarının tüm donanım ve güvenlik altyapısının Turkcell tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan Turkcell SAP HANA Bulut Servisi, Turkcell'in yeni nesil Tier-3 veri merkezlerinde üstün performanslı donanımlar üzerinde, Turkcell mühendislerinin yönetiminde hizmet veriyor.

Bununla birlikte verisini Türkiye'de saklamak isteyen kurumlar için SAP iş uygulamalarının tüm donanım ve güvenlik altyapısının SAP tarafından karşılandığı diğer bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud ise Turkcell veri merkezlerinden sunuluyor.

SAP HANA Enterprise Cloud, Turkcell'in Gebze ve İzmir'de bulunan uluslararası standartlara uygun veri merkezlerinde ve iki farklı lokasyonda yedekli olarak çalışıyor.

Kaynak: AA

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