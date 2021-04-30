"Turkcell, Türkiye'yi evlerden hayata bağlamaya hazır"

Turkcell, Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma süreci için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Turkcell, Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma süreci için tüm hazırlıklarını tamamladı. Turkcell'in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Şebekemize bugünleri düşünerek yatırım yaptık" dedi. Tam kapanmada Turkcell, güçlü altyapısı ve bin 300 kişilik saha ekibiyle tam kapasiteyle hizmet sunacağını duyurdu.

Altyapı yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren ve 4.5G'de 1.6 Gbps, fiber erişimde ise 10 Gbps'lik kapasiteyi müşteriyle buluşturan Turkcell, Covid-19 önlemleri kapsamında alınan 17 günlük yeni kapanma dönemi için de hazırlıklarını tamamladı. Bu süreçte de güçlü altyapısı üzerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak olan Turkcell, Türkiye çapındaki toplam bin 300 kişilik saha ekibiyle de 7/24 esasına göre hizmet verecek.

Gediz Sezgin: Şebekemize bugünleri düşünerek yatırım yaptık

Turkcell'in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Turkcell olarak sektördeki öncülüğümüzle yıllardır müşterilerimize her koşulda en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Hepimizin günlük yaşamında büyük değişimlere neden olan salgın sürecinde de şebekemizin tüm katmanlarında gereken operasyonları hızlıca hayata geçirdik. Kullanıcıların daha az hareketli ve daha fazla evde oldukları bu dönemde ihtiyaçları karşılayacak şekilde mobil ve sabit iletişim altyapımızla ilgili kapsama ve kapasite yatırımlarımızı hızlandırdık. 7 gün 24 saat çalışan bin 300 kişilik saha personelimiz, ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır 110 mobil aracımız ve alternatif enerji kaynaklarımızla 'tam kapanma' sürecinde de müşterilerimize üstün hizmet sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Alınan tedbirler sayesinde iş ve eğitimlerini zorunlu olarak evlerinden sürdürecek Turkcell müşterileri bugüne kadar olduğu gibi hızlı ve kaliteli internet kullanmaya devam edecek" dedi.

Sezgin, yapılan kapasite artışlarıyla şebekelerini güçlendirdiklerini belirterek, "Salgın sürecinde müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıklarına bağlı artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak mobil ve sabit altyapımızı yönettiğimiz çekirdek şebekemizde gerekli yatırımları hızla hayata geçirdik. Evleri fiber internetle buluşturma odağımızı salgın sürecinde daha da hızlandırdığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Türkiye'de ilk defa geçen yıl müşterilerimizle tanıştırdığımız Wi-Fi 6 teknolojisiyle çok daha yüksek hızda internet hizmeti sağlıyoruz. Her koşulda ve şartta müşterilerimizin deneyimini en üst noktada tutmayı hedefliyoruz. Salgın etkilerini kısa sürede atlatmak amacıyla uygulanan tam izolasyon sürecinde müşterilerimizin yanında olarak onların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı