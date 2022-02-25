Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

AA, Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Balkan Şampiyonası öncesinde atletler için son büyük organizasyon niteliği taşıyor.

Üç gün sürecek yarışlarda 28 branşta madalya dağıtılacak.

Şampiyonada ayrıca İran, Lübnan, Bosna Hersek, Irak, Senegal, Kuveyt, Nijerya, Umman, Suriye ve Tunus'tan gelen 51 atlet de tasnif dışı yarışarak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeye çalışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title