Turkcell, "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi

Turkcell, Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülünü aldı.

Turkcell, Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülünü aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in yaptığı araştırmalar sonucunda "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülünü alan kurumlar; "çalışan bağlılığı", "çeviklik", "bağlı kılan liderlik" ve "yetenek odağı" endekslerine göre belirlendi.

Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamındaki değerlendirme sonucunda Turkcell, "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülüne layık görüldü.

"Çalışanlarımızın bize duyduğu güven ve aidiyetle fark yaratıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, Turkcell'in Türkiye'de esnek çalışma modelini ilk hayata geçiren şirketlerden biri olduğunu belirterek, insan odaklı kurumsal yaklaşımıyla her zaman çalışan memnuniyetinde öne çıktıklarını kaydetti.

İş verimliliğinin yanı sıra yüksek çalışan bağlılığı performanslarıyla ve insan kaynakları alanında kazandıkları ödüllerle bu yaklaşımın yansımalarını gördüklerini aktaran Esmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global ölçekte düzenlenen ve alanında en geniş katılımlı programlardan biri olan Kincentric Best Employers'ta geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' ödülünü aldığımız için çok mutluyuz. Yeni yetenekleri çekebilme potansiyeline sahip bu ödül, çalışanlarımızın Turkcell markasına olan yüksek bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, dünyanın ilk dijital operatörü konumumuzun yanı sıra tüm paydaşlarımız gibi çalışanlarımızın da bize duyduğu güven ve aidiyetle fark yaratmaya devam ediyoruz. Kararlı ve dinamik iş gücü yapımızla birlikte daha birçok başarıya imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde 20 yıldır yürütülen "En İyi İş Yerleri (Kincentric Best Employers)" programı, 78 farklı ülkede uygulanıyor. Son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket programa dahil edilirken, 15 milyon çalışana ulaşılarak çalışanların görüşleri doğrultusunda en iyi iş yerleri belirleniyor. Türkiye'de 2006 yılından bu yana uygulanan "En İyi İş Yerleri" programı, ülkenin en geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından biri olarak dikkati çekiyor.