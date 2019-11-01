Turkcell Türkiye'nin en büyük veri merkezini açtı

01.11.2019 13:21

Üçüncü çeyrek sonuçlarını Ankara'da açtığı Türkiye'nin en büyük veri merkezinde duyuran Turkcell, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.



Türkiye'ye dünya standartlarında yeni bir veri merkezi daha kazandıran Turkcell, üçüncü çeyrekte müşterilerine yarım milyondan fazla müşteri daha eklerken aynı dönemde 6,6 milyar TL gelir elde etti. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell, yeni açtığı veri merkezindeki 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştı. Gelecek yıl Çorlu'daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell'in ulaşacağı beyaz alan kapasitesi 39 bin 500 metrekare olacak.



Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, Türkiye'ye yepyeni bir veri merkezi daha kazandırdı. Türkiye'nin en büyük veri merkezi olma unvanına sahip olan Turkcell Ankara Veri Merkezi'nin açılışını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, açılış öncesinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına dair verileri de basın mensuplarıyla paylaştı.



Yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell'in grup bazında gelirleri 6,6 milyar TL olurken, FAVÖK 2,8 milyar TL'ye ulaştı, FAVÖK marjı ise 43,1 olarak gerçekleşti. Şirket net karı geçen yıla göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL oldu. Bu sonuçlarla ilk dokuz ayda Turkcell Grubu yüzde 17,8 büyüme ile 18,5 milyar TL ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar lira FAVÖK'e ulaştı. Şirketin net karı ise ilk 9 ayda 2 milyar 491 milyon TL oldu.



"Müşteri kazanımında tarihi rekor kırdık"



Turkcell'in üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını Türkiye'nin en büyük veri merkezinde açıklamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Müşteri odaklı stratejimizin ilk sonuçlarını almaya başladık, bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik; müşteri bazımıza net 526 bin mobil müşteri ekledik. Türkiye'deki toplam abone sayımız 37,3 milyona ulaştı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi müşterilerimizi odağımıza aldığımız yeni yaklaşımımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yapay zeka da dahil yenilikçi çözümler sunabilmemiz. Türkiye'de ilk ve tek olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızına internet sağlayan çözümümüz Superbox'ın kullanıcı sayısı bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştı. Bununla birlikte sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2,2 milyon oldu. Fiber internet hizmetiyle birlikte TV+ kullanan müşterilerimizin sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise yüzde 52,2'ye ulaştı" diye konuştu.



"Üç ana odak alanımızda emin adımlarla yol alıyoruz"



2019 yılı başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisleri olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini hatırlatan Erkan, "Bu işkollarını hayata geçirdiğimiz yenilikler ile büyütüyor ve attığımız emin adımlarla hedeflerimize her gün daha da yaklaşıyoruz. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell ve Financell hızla büyüyor. Dijital iş çözümleri şirketimiz ile kurumsal taraf için yenilikçi yaklaşımla sunmaya başladığımız hizmetler çeşitleniyor. Dijital servisler tarafında da rakiplerde olmayan benzersiz özellikleri sunarak fark yaratmaya devam ediyoruz" dedi.



"Tech-fin'de tarihi fırsat görüyoruz"



Türkiye'nin tech-fin alanında büyük bir potansiyeli olduğuna da dikkat çeken Genel Müdür Murat Erkan, "Turkcell olarak hem güçlü bir altyapımız hem de milyonlarca müşterimizin talebi var. Bu durum tech-fin alanında yatırım yaparken bizi cesaretlendiriyor. Bu alandaki öncü markamız Paycell yeni entegrasyonlarla büyümeye devam ederken yemek kartı olarak sunduğumuz Paye Kart platformumuz da daha fazla noktada ödeme alternatifi olarak kullanılmaya başlandı. 7 binin üzerinde iş yerinde geçerli olan Paye Kart, İstanbul'da toplu taşıma kartı olarak da kullanılabiliyor. Bununla birlikte Paycell platformu üzerinden bu çeyrekte gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 1,4 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca bireysel müşterilerin teknolojik ürünler satın alınmasında finansman desteği sağlayan Financell faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana yaklaşık 14 milyar TL kredi kullandırdı. Bu sayede yaklaşık 5 milyon müşterimizin diledikleri teknolojik ürüne kavuşmasını sağladık. Teknolojik finansmanın öncüsü Financell artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen KOBİ ve ticari müşterilere de finansman desteği sunuyor" diye konuştu.



"Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz"



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli'deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu'daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye'de üretilen veri halihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yerli ve milli ürünlerle desteklendi



44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye'nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen "Leed Gold" sertifikasıyla da onaylandı. Ankara şehir merkezine 40, Esenboğa Havalimanı'na 90 kilometre uzaklıktaki veri merkezinin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Bu doğrultuda yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları tesiste hizmet veriyor. Bina girişini ise Türkiye'nin en büyük nehri Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı'nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor.



"Kendi enerjisinin bir kısmını kendi üretiyor"



Turkcell'in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Murat Erkan, "Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye'deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz" dedi.



Kamu bulutuyla kamu kurumlarının da hizmetinde



Turkcell'in Ankara'da faaliyete geçirdiği Türkiye'nin en büyük veri merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verecek. Bu doğrultuda Turkcell Dijital İş Servisleri şirketinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının da yanında olacak. Turkcell'in inşa ettiği bu veri merkezi Türkiye'deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye' de saklama konusunda hizmetler sunacak.



Sayılarla Türkiye'nin en büyük veri merkezi



30VA kurulu güç, 1 MVA yenilenebilir enerji üretimi sağlayan Türkiye'nin en büyük veri merkezi, 44 bin 150 metrekare kapalı alan ve 12 bin metrekare beyaz alana sahip. Leed Gold ve Tier III uluslararası sertifikasyonlara da sahip olan merkezde 4 bin 750 kabinet, 62 bin metre fiber, bin 179 kamera, 40 bin sensör yer alıyor. Merkezin yapımında 8 bin ton demir ve 61 bin 500 metreküp beton kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA