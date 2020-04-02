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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Turkcell teknolojisi otizmli çocukların duyguları daha kolay öğrenmesini sağlayacak

Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı "İçimdeki Hazine" projesini uygulamaya eklediği yeni özellik ve teknolojisiyle bir adım ileriye götürdü.

02.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:12
Turkcell teknolojisi otizmli çocukların duyguları daha kolay öğrenmesini sağlayacak

Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı "İçimdeki Hazine" projesini uygulamaya eklediği yeni özellik ve teknolojisiyle bir adım ileriye götürdü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İçimdeki Hazine uygulamasına, otizmli çocukların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan yüz ifadelerinden duyguları anlama konusunda bir eklenti geldi.

Uygulamaya eklenen yapay zeka programı sayesinde bundan böyle otizmli çocuklar, ekranda gördükleri duyguları cihazlarının ön kamerası aracılığıyla, kendilerini de görerek taklit etme imkanı bulacak.

Yenilik sayesinde otizmli çocuklar, yapay zeka yüz tanıma programı ve uygulama içi yönlendirmelerle duyguları daha kolay öğrenebilecekler. Eklenti önce Android, ardından iOS işletim sistemli cihazlara gelen güncellemenin ardından kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak teknolojik altyapıları ve yeteneklerini toplumsal fayda yaratarak tüm dezavantajlı bireylere fırsat eşitliği sunmak için kullanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Erkan, "İçimdeki Hazine gibi sosyal sorumluluk projelerimiz ile gerek ülkemizde gerek dünyada ilkleri hayata geçirmenin yanı sıra ektiğimiz iyilik tohumlarının da yarınlarımızı inşa ettiğine inanıyorum. Turkcell mühendislerince geliştirilen yapay zeka yazılımı ile miniklerimize duygu eğitimi verecek olan bu geliştirmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ücretsiz dijital eğitim

Açıklamada verilen bilgilere göre çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirilen 'İçimdeki Hazine' uygulaması; özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmasının yanı sıra; aileler ve özel eğitim öğretmenlerine de çocukların gelişimlerini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuyor.

Şubat 2019'da hayata geçirilen İçimdeki Hazine mobil uygulaması üzerinden aylık yaklaşık 400 binden fazla oyun oynanıyor. Şu ana kadar 30 bin kez indirilen uygulama, 15 bin kişi tarafından da aktif olarak kullanılıyor.

İçimdeki Hazine uygulamasıyla; öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara Uygulamalı Davranış Analizi tekniği ile geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanıyor.

Tablete ve telefona indirilebilen İçimdeki Hazine, herkes için ücretsiz. Uygulamadaki internet kullanımları da Turkcell abonelerinin data paketlerinden düşmüyor. İçimdeki Hazine projesi ile ilgili geniş bilgi ve eğitim içerikleri www.icimdekihazine.com adresinde yer alıyor.

İçimdeki Hazine projesi kapsamında 19 farklı şehirde 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıfları da kuran Turkcell, 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine de destek oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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