Turkcell Teknoloji Zirvesi kapsamında, yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdiler. 'Yaani yapay zeka', cebimizdeki asistan oluyor. Bütün geliştirmelerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı." dedi.

Erkan, Turkcell Teknoloji Zirvesi'ndeki konuşmasında, şirketin dijital operatör vizyonu çerçevesinde hayat geçirdiği çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ortaya koydukları vizyon çerçevesinde sadece Turkcell müşterilerini düşünmediklerini dile getiren Erkan, rekabete karşı pozisyon alabilmek için, Turkcell uygulamaların diğer operatörlerin müşterilerine daha sonra da yurt dışına açtıklarını anımsattı.

Murat Erkan, global ölçekte yaptıkları çalışmalara işaret ederek, 2018 yılının kendileri için dijital ihracatta çok önemli başarılara imza atılan bir yıl olduğunu aktardı.

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"Üretim Endüstri 4.0 ile otomasyona geçiyor. Mobil iletişim, cep telefonları sayesinde herkesin cebinde, sensörler hayatımıza girdi. Binlerce sensörü kullanarak yapay zekayı hayata geçirmek kolaylaşıyor. Geçen sene Teknoloji Zirvesi'nde Yaani'den bahsetmiştik, Yaani Türkiye'nin ilk yerli arama motoru, şu an Yaani'nin 10 milyona yakın kullanıcısı var. Hedeflediğimiz rakamların çok üstüne gittik. Yerli, milli e-postayı da geliştirdik, önümüzdeki günlerde devreye alacağız. Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdiler.

Yaani yapay zeka, cebimizdeki asistan oluyor. Yaani Asistan, kişiselleşmiş bir asistan. Yapay zeka artık her yerde. Bütün bu geliştirmelerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı. Konuşmanın yazıya, yazının konuşmaya dönüşmesi şeklinde, çift yönlü çalışan müthiş bir yapay zeka çalışması. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Öğrene öğrene Türkçeyi bizden daha iyi konuşur hale geliyor. Gördüğümüz gibi yapay zekada önümüzde müthiş bir yol var. Bu yolculuğu hep birlikte yaşayalım."

Sahnede yerli ve milli sesli uygulama "Yaani Asistan"ı tanıtan Erkan, yeni uygulama ile sahnede şov yaptı, yeni asistan katılımcılardan büyük alkış aldı.

Tüm talimatları Türkçe alan "Yaani Asistan" yapay zekay ile yapılabilecekleri, konuklara tek tek uygulamalı olarak gösteren Murat Erkan, yerli ve milli yapay zeka Yanii Asistanıyla geçirdiği 10 dakikalık zamanla, Türk insanının hayatına katacağı değeri Teknoloji Zirvesi sahnesinden sergiledi.

"Altyapıya paraları harcarsak, üst yapıya harcayacak paramız kalmaz"

Erkan, teknolojilerin hayata geçirilebilmesi için bir milisaniyenin altında gecikmelerle çalışması gerektiğine işaret ederek, bir milisaniyenin altında 50 milyar internete bağlı cihazı hayata geçirmenin teknolojik yolunun 5G'den geçtiğini bildirdi.

5G'ye hazır olmak gerektiğini belirten Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 2017'den onlarca test yaptık, Turkcell'i 5G'ye hazır hale geldik. Bugün Haliç Kongre Merkezi, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de 5G sinyalini vermeye başladık. 5G'yi yaşamak çok değerli. 5G'nin temel ihtiyacı kuvvetli altyapı, fiber şebeke. Üç operatör olarak mevcut yöntemlerle, 5G'ye hazır fiber şebeke kurmaya kalktığımız zaman, bütün Türkiye'de bu servisi verebilmek için altyapıya 13-15 milyar dolar yatırım yapmamız lazım.

Fakat güçlerimizi birleştirip, rekabeti servislerde ortaya koyarak, altyapıda ortak hareket edersek, bu yatırım 2,5-3 milyar dolara düşüyor. Bundan ülke kazanıyor. Altyapıya paraları harcarsak üst yapıya harcayacak paramız kalmaz. Daha iyi anlaşılsın diye, aradaki faydadan Türkiye'nin üç otomobili çıkar. Altyapıya önem vermeli, beraber yapmalı, 5G'ye hazır olmalıyız."

Erkan, Turkcell'in yatırımları hakkında da bilgi verdi.

Yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Erkan, "Bugüne kadar 25 yılda 50 milyar lira yatırım yaptık. Yarısından fazlasını son 5 yılda yaptık ve yatırıma devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da 16 milyar lira daha yatırım yapmayı planlıyoruz çünkü biz Türkiye'nin Turkcelliyiz." ifadelerini kullandı.

"Milli, yerli servisler çıkarmak bu ülkeye borcumuz"

Datanın dünyada geldiği yerin önemine dikkati çeken Erkan, verilerin ülkelerin içinde kalmasının ülkeler için öneminden bahsetti.

Erkan, Turkcell'in 20'nin üzerinde dijital servisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milli, yerli servisler çıkarmak, bu ülkeye borcumuz. Dijital servisleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bütün sektörlere değen bir ekosistemimiz var, bunlarla beraber çözüm üretiyoruz. Dünyanın en büyük havaalanı İstanbul'da açıldı. Dünyanın en hızlı havalanını da İstanbul Havaalanı yaptık. Turkcell olarak nerdeyse küçük ölçekli bir şehir altyapısı kurduk. Havaalanı müşterilerinin kesintisiz, hızlı hizmet alması için en müthiş bir proje hayata geçirdik.

Türkiye'nin otomobili konusunda beş babayiğitten biriyiz. Endüstrilerde değişim anları vardır, o değişim anlarında doğru yatırımı yapmak lazım. Otomotiv sektörü de böyle bir değişim anında. Yapılan yatırımlardan en önemlisi veriye yapılan yatırım."

Erkan, 2015 yılından beri gece gündüz veri merkezleri geliştirdiklerini anımsattı.

Şu an faaliyette olan veri merkezleri hakkında bilgi veren Erkan, "Yerli, milli teknolojileri verileri kendi veri merkezinizde tutarak geliştirebilirsiniz. Verilerinizi başkasına emanet ederseniz, çok zor bir süreç sizi bekliyor demektir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı, bunun için veri merkezlerine 2 milyar lira yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA