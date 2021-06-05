Turkcell sürdürülebilir çevre projeleriyle doğaya değer katıyor

Sürdürülebilirliği temel iş prensipleri arasında tutan Turkcell, özellikle çevreye duyarlı uygulama ve projelere de öncülük ediyor.

Sürdürülebilirliği temel iş prensipleri arasında tutan Turkcell, özellikle çevreye duyarlı uygulama ve projelere de öncülük ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevresel sürdürülebilirliği temel iş stratejileri arasında tutan Turkcell, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indiren, üretim süreçlerini çevre ile uyumlu hale getiren anlayışla hareket ediyor.

Bu amaçla Turkcell, çevresel izini küçülterek enerji tasarrufuna katkı sağlama amacıyla iştirak şirketi Enerjicell öncülüğünde özel projeleri de hayata geçiriyor.

Öz tüketim modeli adı verilen proje kapsamında Turkcell'in plaza ve veri merkezlerinde güneş panelleri ve rüzgar türbinleri kurarak yenilenebilir enerji kullanımını artırıldı. Bu modelle üretilen elektriğin büyüklüğü sadece 2020 yılında 1.230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek seviyeye ulaştı.

ISO 14064 sertifikasını sahip ilk mobil operatör Turkcell

Faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazı emisyonlarının izlenmesini ve raporlanmasını temel sürdürülebilir çevre politikası öncelikleri arasına alan Turkcell, bugünün en büyük tehditlerinden olan iklim değişikliği krizini etkin yönetebilmek için çalışmalarını da bütün hızıyla sürdürüyor.

Sera gazı hesaplama ve doğrulama sistemini kuran şirketlere verilen ISO 14064 sertifikasını almayı başaran ilk mobil operatör olan Turkcell, enerji tasarrufu yapan, enerji giderlerini düşüren ve çevreye duyarlılığı teşvik eden sistemler kullanan şirketlere verilen ISO 50001 sertifikasına da sahip.

2014 yılından beri Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) kapsamında karbon ayak izini ölçümleyen Turkcell, 2020 yılında 165.6 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı ve karbon salımını ise 48 ton 592,42 kg azalttı.

"2030'a kadar şirketimizde elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji ile karşılamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak üstün dijital hizmetlerimizle daha iyi bir gelecek için ürün ve servisleri geliştirirken, içinde ayak izlerimizin de bulunduğu doğayı korumaya ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu uğurda benimsediğimiz çevresel sürdürülebilirlik stratejisiyle birlikte yenilenebilir enerji kullanımı, sıfır atık ve karbon emisyonu azaltımı konularında çalışmalarımızı sürdürürken, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz. 2030'a kadar şirketimizde elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji ile karşılamayı ve 2050 yılına kadar ise tamamen 'karbon nötr' bir şirket olmayı hedefliyoruz."

Geliştirdiği dijital ürün ve hizmetleri ile Türkiye'nin dijitalleşmesinin yanı sıra sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanmasına da destek veren Turkcell, Türkiye'nin en kapsamlı dijital yayın platformu Dergilik sayesinde 100 bin ağacın doğaya kazandırılmasına katkı sağladı. Turkcell, Dergilik'in yanı sıra Kopilot, Turkcell Filiz, Turkcell Enerjim gibi diğer dijital ürün ve servisleriyle de enerji, yakıt, kağıt, plastik tasarrufu sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor.

Turkcell ile her türlü atık geleceğe dönüşüyor

Döngüsel işleyiş işi operasyon ve faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları uygun teknoloji ve atık yönetim programlarını seçerek geri dönüşüme kazandıran Turkcell, tüm süreçlerinde benimsediği minimum atık oluşumu ve maksimum atık geri dönüşümünü sağlıyor. 2018 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ve şirket içinde kurulan Atık Yönetim Merkezi ile yemekhane ve ofis katlarından toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürülüyor, toprak iyileştirici organik gübre elde ediliyor.

Hayata geçirdiği 'Eğitime Dönüştür' kampanyası ile elektronik atık seferberliğini başlatan Turkcell, artık kullanılmayan ya da bozulan tekno atıkların mağazalarda toplanmasını sağlayarak, TÜBİSAD aracılığıyla hem geri dönüşüm konusunda farkındalık yarattı hem de projeden elde edilen gelirle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine destek verdi. Proje sayesinde bugüne kadar 6,5 ton elektronik atık geri dönüştürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt