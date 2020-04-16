Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı
Turkcell Superonline evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.
16.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:28
Turkcell Superonline evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps'ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardı.
Kaynak: Dunya.com