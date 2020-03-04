Turkcell Superbox'ın kullanıcı sayısı 323 bine ulaştı

04.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:40

Turkcell Superbox'ta kullanıcı sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 10 kat artış göstererek 323 bin oldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre Superbox, 4,5G şebekesi üzerinden 375 Mbps'ye varan hızlarda hizmet verirken, fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Superbox ürünü ile fiber hızında mobil internet sunarak ev internetini yeniden tanımladıklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından Superbox'a gelen yoğun istek karşısında biz de aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştirerek yüksek hızlı internet talebine anında cevap verdik. İnsanımızın ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya ve böylece hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, bireylerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de sıkça tercih ediliyor. Superbox küçük işletmelerde ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artış göstererek 2019 yılında toplam 63 bin iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Taşınabilir olmasının verdiği imkanla Superbox'ı gündüz iş yerinde, akşam evde kullanmak mümkün olurken, Turkcell satış kanalları ve müşteri hizmetlerinden talep edilebilen Superbox için Dijital Operatör uygulamasından da başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: AA