Turkcell Süper Kupa'nın en iyisi BiP'le seçilecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - ??????? Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finali boyunca, performanslarına göre öne çıkan üçer oyuncu BiP kullanıcıları tarafından oylanacak

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iletişim platformu BiP, yenilikleri ve sürpriz içerikleriyle kullanıcılarının hayatına eğlence katmaya devam ediyor.

Bu akşam Katar'da oynanacak Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa'da futbolseverler maçtaki en iyi oyuncuyu BiP ile belirleyecek. Maçın sonunda her takımdan performansıyla öne çıkan üçer oyuncu BiP kullanıcıları tarafından oylanacak. BiP kanalı içerisinde görülebilecek bir anket ile yapılacak oylama sonucunda en çok beğenilen oyuncu, kupa seremonisi sırasında Turkcell Süper Kupa 2021 Maçın Oyuncusu olarak ilan edilecek ve futbolseverlere BiP üzerinden duyurulacak. Oylamaya katılmak için BiP uygulamasını indirmek yeterli olacak.

Maçın son dakikalarında yapılacak canlı oylama, BiP kullanan futbolseverlerin uygulama içerisinde görebilecekleri bir anket ile gerçekleştirilecek. Oylama maçın son dakikalarında başlayacak ve seremoniye kadar sürecek. En çok beğenilen oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayının ardından kupa seremonisi sırasında Turkcell Süper Kupa 2021 Maçın Oyuncusu olarak ilan edilecek ve BiP'ten duyurulacak.

Oylama yalnızca BiP kullanıcılarına özel olacak. Oy vermek isteyen futbolseverlerin öncelikle BiP uygulamasını yüklemesi gerekiyor. Futbolseverler, maçın son dakikaları itibariyle BiP'e giriş yaptıklarında BiP'in kendi kanalı içinde sınırlı süreyle belirecek ankette favori oyuncularına oy verebilecekler.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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