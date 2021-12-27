Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı - Haberler Spor
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Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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