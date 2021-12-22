Turkcell Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakanın yardımcı hakemleri, Süleyman Özay ve Candaş Elbil, dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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