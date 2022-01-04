Turkcell Süper Kupa maçına doğru (1)
AA / Murat Karadağ - Haberler | Spor
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak "Turkcell Süper Kupa 2021" maçı öncesi Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak "Turkcell Süper Kupa 2021" maçı öncesi Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
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