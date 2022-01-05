Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu

Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu.

Bugün TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'leri açıklandı.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği ve Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil'in yapacağı karşılaşmada takımların ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Rıdvan, Montero, Vida, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli


Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri

Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri

 Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı

Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı

 Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title