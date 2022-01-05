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Turkcell Süper Kupa: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Turkcell Süper Kupa: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Josef'in şutu yandan dışarı çıktı.

28. dakikada ceza yayı üzerinden Ghacha şutunu çekti, kaleci Ersin köşeye giden topu kontrol etti.

33. dakikada sağ kanattan Rosier'in kale önüne yerden pasında Atiba'nın şutu filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortada Atiba'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Josef xxx, Atiba xxx, Pjanic xx, Kenan xx, Larin xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Welinton, Umut Meraş, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibal, Alex Teixeira

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Kudriashov xx, Eren xx, Doğukan xx, Poli xx, Milosevic xx, Güray xx, Ghacha xx, Crivelli xx

Yedekler: Dogukan Özkan, Diogo Sousa, Sherel Floranus, Mustafa Erdilman, Nuri Sahin, Hakan Özmert, Paul Mukairu, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Gol: Atiba (dk. 33) (Beşiktaş)

Sarı kart: Veysel (Antalyaspor)

(İHA)

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