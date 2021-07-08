Turkcell, son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişletti
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Turkcell, son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişletti

Turkcell, son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Salgın koşullarındaki normalleşmeye bağlı olarak özellikle tatil bölgelerinde yoğunlaşan nüfusu öngören Turkcell, kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

Salgın koşullarındaki normalleşmeye bağlı olarak özellikle tatil bölgelerinde yoğunlaşan nüfusu öngören Turkcell, kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Ayrıca operatörün, 4.5G şebekesini son bir yılda yurt genelinde yüzde 50'den fazla büyüterek rekor kırdığını belirtildi.

Müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Turkcell, salgın dönemini de kapsayan son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişleterek rekor kırdığını açıkladı. Aynı zamanda verimli spektrum kullanma kabiliyetini 3 katına çıkaran operatörün bu çalışmaları, müşterilerinin ölçümlediği 4.5G hızlarına da yüzde 40'tan fazla artış olarak yansıdı.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlamak amacıyla son bir yılda altyapıda rekor seviyede büyüdüklerine dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şöyle konuştu: "Dünyanın en çekici ülkesi Türkiye'nin her köşesinde, karada, havada, denizde müşterilerimize hızlı ve kaliteli çekim gücümüzle üstün kalitede iletişim hizmeti sunmak için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gelişmiş yeteneklerle donattığımız şebekemiz, müşteri ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sağlayarak eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu sayede 4.5G'de 1.6 Gbps ve fiber erişimde ise 10 Gbps'lik kapasiteyi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Değişen koşullarla birlikte artan talepleri başarıyla karşılayabilmek için ülke çapında özel donanımlı ve uzman bin 300 kişilik saha ekibimizle 7/24 hizmet veriyoruz. İster deniz kenarında isterse yaylada olsun, Türkiye'nin dört bir yanında her bir müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in Türkiye'nin her köşesindeki üstün çekim gücüne vurgu yapan 'Çok Çekici' kampanyasının dördüncü filmi, yaz mevsimine duyulan özlemi anlatıyor. Filmde, Babadağ-Ölüdeniz arası bin 700 metre yükseklikte gerçekleşen yamaç paraşütü atlayışı esnasında operatörün güçlü şebeke altyapısı üzerinden kesintisiz canlı yayın yapılıyor. - İSTANBUL

Turkcell, son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Turkcell, son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişletti - Haberler Ekonomi
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