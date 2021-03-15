Turkcell, şirketlerin dijital dönüşümü için 2 bin 300 projeye imza attı

Turkcell, Türkiye'de kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne destek olduğu Dijital İş Servisleri şirketiyle sadece 2020 yılında 2 bin 300'den fazla projeye imza attığını duyurdu.

Turkcell'in kurumlara tek noktadan uçtan uca teknolojik çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi ikinci yılını geride bıraktı. Kısa zamanda kurumların teknoloji ortağı haline gelen Dijital İş Servisleri, pandemiyle geçen 2020 yılında 1 milyar TL kontrat bedeline sahip, 2 bin 300'den fazla projeye imza attı. Müşterilere özel terzi usulü tasarlanmış 420 projeyle de şirketlere uçtan uca çözüm sunuldu. Şirketlerin 2020 yılında tercih ettiği projeler arasında uzaktan çalışmayla birlikte daha da önem kazanan veri merkezi, bulut ve siber güvenlik çözümlerinin yanı sıra çağrı merkezi ve şube çalışanlarının uzaktan çalışmaya geçebilmesi için kullanılan Flex VPN, Kanal Çağrı Yönetimi ve Tek Ofis ürünleri öne çıktı.

Türkiye'deki birçok kurumun dijital dönüşümünde büyük rol oynadıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: "Kurumlara uçtan uca çözümler sunmak için iki yıl önce kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile kısa zamanda hizmet verdiğimiz birçok kurumun dijital dönüşümüne destek olduk. Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkarken uzaktan çalışma hayatımızda geniş bir yer edindi. Biz de Dijital İş Servisleri ile şirketlerimizin işlerini uzaktan yönetebilmesini sağlayacak çözümlerimizle yanlarında olduk. KOBİ'lerden büyük ölçekli şirketlere kadar sunduğumuz ürün ve çözümlerle sadece 2020 yılında 1 milyar TL kontrat değerine sahip 2.300'den fazla projeye imza attık. Bundan sonraki dönemde de eğitimden sağlığa, üretimden perakendeye kadar pek çok sektörde kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamaya devam edeceğiz. Telekom hizmetlerinden veri merkezi ve bulut çözümlerine, nesnelerinin internetinden siber güvenliğe kadar uçtan uca ürün ve çözümlerimizle Türkiye'nin ve bölgemizin dijital dönüşüm lideri olmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Şehir hastanelerinin altyapı sağlayıcısı

Finans, perakende, üretim, enerji, sağlık gibi pek çok sektörde yenilikçi projelere imza atan Turkcell Dijital İş Servisleri, her sektörün kendi ihtiyaçlarına hitap edecek çözümler tasarlayarak dijital dönüşüm projeleri hayata geçiriyor. Dijital İş Servisleri şehir hastaneleri projelerinde, teknolojik olarak ihtiyaç duyulan tüm çözümleri sağlayan ve işleten bir şirket olarak şehir hastanelerinin lider altyapı sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Halihazırda Yozgat, Adana, Eskişehir, Elazığ, Bursa, Başakşehir, Tekirdağ olmak üzere yedi şehir hastanesinin teknolojik altyapısını yönetmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı