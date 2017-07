Turkcell / Sezgin "Yenilikçi 50 İsim" Arasında

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Global Telecoms Business tarafından hazırlanan "50 Innovators to Watch" (Yenilikçi 50 İsim) listesinde yer aldı.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Global Telecoms Business (GTB) dergisinin 151. sayısı için hazırladığı "50 Innovators to Watch" listesinde Türkiye'den Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin yer aldı.



Açıklamaya göre listeye bilgi ve iletişim sektöründe şirketlerin öncü rol oynamasına yardımcı olan, inovatif hamlelere imza atan yöneticiler seçiliyor. Turkcell'de şebeke teknolojilerinden sorumlu olan Sezgin, yönetimindeki network ekibiyle birlikte Turkcell'in kesintisiz ve hızlı erişimi için hayata geçirdiği inovatif projelerle listeye girdi. - İstanbul