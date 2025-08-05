Turkcell satıldı mı? Turkcell kime satıldı? - SON DAKİKA

Turkcell satıldı mı? Turkcell kime satıldı? - SON DAKİKA
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Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Turkcell satıldı mı?" sorusu ise kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Turkcell gerçekten satıldı mı? Turkcell kime satıldı? İşte tüm merak edilen detaylar…

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon devlerinden biri olan Turkcell ile ilgili son günlerde ortaya atılan iddialar, kamuoyu arasında tartışmaya yol açtı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bazı söylentiler, "Turkcell satıldı mı?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Şirketin finansal yapısı, faaliyet durumu ve ortaklık yapısıyla ilgili yapılan spekülatif paylaşımlar sonrası gözler Turkcell'e çevrildi. Peki, Turkcell satıldı mı? Turkcell kime satıldı? İşte detaylar…

TURKCELL SATILDI MI?

Turkcell'in, Ukrayna'daki iştiraki Lifecell LLC ile birlikte LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower adlı bağlı ortaklıklarının tamamının; tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte DVL Telecom şirketine devredildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, DVL Telecom'un Fransız iş insanı Xavier Niel'e ait NJJ Holding bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Turkcell satıldı mı? Turkcell kime satıldı? - SON DAKİKATurkcell satıldı mı

Bu sebeple "Turkcell satıldı" yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Açıklamalara göre, satış işlemi doğrudan Turkcell'in kendisini değil, yalnızca Ukrayna'daki iştiraklerini kapsıyor.

Turkcell'in güncel ortaklık yapısı, çok paydaşlı bir model üzerine kurulmuş durumda. Şirketin en büyük kontrol gücü, %26,2 oranındaki imtiyazlı hisseleri elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'na ait. İkinci büyük ortak ise %19,8 payla IMTIS Holdings, yani Telia Company'nin eski iştiraki olarak biliniyor. Geriye kalan yaklaşık %54'lük hisse ise Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık yatırımcılar arasında dağılmış durumda. Bu yapı, Turkcell'in yönetiminde hem kamu hem de özel sektör etkisinin birlikte rol oynadığını ortaya koyuyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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