Turkcell, PUBG Mobile Oyuncularına Özel İnternet Paketi Hazırladı

Turkcell'in PUBG Mobile için ortaya koyduğu yeni kampanya, oyunu oynarken internetinizin bitmesi durumuna karşı bir önlem niteliğinde. Turkcell'in "Gaming" adı altında topladığı internet paketleri sayesinde PUBG'yi telefonunuzda oynarken internet kotası derdine düşmeyeceksiniz.

9 Türk Lirası karşılığında satılan "Oyna" adındaki paket, PUBG Mobile'da geçerli olmak üzere hattınıza 3 GB internet tanımlarken, 19 liralık "Oyna İzle" paketi ise 5 GB'lık interneti PUBG Mobile ve YouTube'da kullanabilmenizi sağlıyor.

Turkcell'in Gaming kampanyalarındaki oyunlar (oyun desek daha doğru olur) şu an için sadece PUBG Mobile ile kısıtlı olsa da bunun gelecekte daha fazla oyunu destekleyeceği kanaatindeyiz. Zira Turkcell'in tek bir oyun için oldukça genel bir isim seçmiş olması çok mantıklı olmadığı gibi PUBG Mobile da çok fazla internet tüketen bir yapım değil.

Turkcell'in konu hakkındaki "Gaming" sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir, kampanyayı ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.