"Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri eylülde başlayacak Müzik dünyasından ünlü isimlerin müzikseverlerle bir araya geldiği, "İstanbul Night Flight" konser serisinin ilki Berlin Symphony Chamber Orkestrası'nın performansıyla 4 Eylül'de başlayacak.

Müzik dünyasından ünlü isimlerin müzikseverlerle bir araya geldiği, "İstanbul Night Flight" konser serisinin ilki Berlin Symphony Chamber Orkestrası'nın performansıyla 4 Eylül'de başlayacak.

Ana sponsorluğunu Turkcell Platinum'un üstlendiği, Events Across Turkey tarafından düzenlenecek "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 1 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

Konserler kapsamında, 4 Eylül'de dünyaca ünlü şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orkestrası, 12 Eylül'de özel quartet ekibiyle Karsu, 25 Eylül'de Salzburg Symphony Chamber Orkestrası ve 3 Ekim'de ABD'li piyanist Reuel ile 16 Ekim'de Joachim Horsley ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Konserlerde ayrıca 29 Ekim'de An Epic Symphony ve Haykon Cepkin ile Mercan Dede, 21 Kasım'da An Epic Symphony ve Mazhar Alanson, 20 Aralık'ta An Epic Symphony ve Funda Arar, 1 Şubat'ta ise Grammy sahibi ve otoritelerce enstrümanında en iyisi olarak nitelendirilen Çin asıllı çellist Yo-Yo Ma, müzikseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında organize edilecek etkinlikte, konser öncesi ve sonrası salonun dezenfekte edilmesi, etkinliğin maske takılarak takip edilmesi, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması, salonların havalandırılması gibi koşullar sağlanacak.

Kaynak: AA