Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun'da Heyecan Başladı

Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun Turnuvası başladı.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl ilki düzenlenen turnuvada ilk vuruş yapıldı.

Ulusal ve uluslararası 80 sporcunun mücadele edeceği, iki gün sürecek turnuvada Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu gibi isimler de yer aldı.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golfe destek verdiği için Turkcell'e teşekkür etti.

Turkcell'in Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Turkcell, Türk sporunun en büyük destekçisi ve sponsorlarından birisidir. Golf sadece bir spor değil. Özellikle kurdan kaynaklanan ekonomik sıkıntıları yaşadığımız dönemde, turizmin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Spor olarak endüstriye hizmet etmek bizim öncelikli görevimiz. Spor olarak belki önemli bir mesafe katedemedik ama endüstriyel olarak baktığımızda önemli bir noktadayız. Geçen sene 130 binin üzerinde golf turisti ülkemize geldi ve 160 milyon avro civarında bir para ülkemize girdi. Bunun gelişebilmesi için sponsor destekleri çok önemli."

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Samsun'un 18 çukurlu golf sahasının açılışını bir golf turnuvası ile yaptıklarını belirterek, "Turizmin gelişmesi açısından ve turizmin gelirlerinin daha kaliteli turisti Türkiye'ye davetle gelmesi açısından golf turizmini çok önemsiyorum. Türkiye'nin dört bir yanında böyle golf sahalarının olması turizmi çok daha geliştirecek. Turkcell olarak golf turizmini geliştirmeye ve golf sporuna yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsun Golf Sahası'nın özellikleri

Samsun Golf Sahası, Karadeniz'in ilk ve tek golf sahası olmasının yanı sıra deniz dolgusuyla yapılan dünyadaki ilk saha özelliğini de taşıyor.

650 dönümlük açık alana kurulan sahada 18 çukur bulunuyor. Altı bin 92 metre uzunluğunda, kıyı şeridinde yer alan 'links' tipinde Türkiye'nin ikinci sahası olma özelliği taşıyan Samsun Golf Sahası, aynı zamanda Türkiye'de bir belediye tarafından yapılan halka açık tek golf alanı olma özelliğinde.

Saha, zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle golfçülerin ilgisini çekiyor. Üç bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesis içerisinde golfçülerin ihtiyaçlarını karşılayan birimler ile sosyal alanlar da yer alıyor.