Türkiye'de golf turizminin gelişmesine öncülük eden Turkcell Platinum Golf Challenge, Samsun'da şampiyonlar belli oldu.

Turkcell Platinum Samsun Golf Turnuvası'nda yerli ve yabancı 80 sporcu yarıştı. Bu yıl ilki düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun'un kazananı erkeklerde Hüseyin Demirağ, kadınlarda ise Elvina Kaya oldu.

Türkiye'de golf turizminin gelişmesine öncülük eden Turkcell Platinum ile golf tutkunları Samsun'da buluştu. Bu yıl ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun, dünya standartlarında dizayn edilen 18 çukurlu Samsun Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. İş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katıldığı Turkcell Platinum Samsun Golf Turnuvası'nda, ulusal ve uluslararası 80 sporcu mücadele etti. Turnuvaya Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da katıldı. Turnuvada Erkekler A Kategorisi'nde Hüseyin Demirağ, Kadınlar Kategorisi'nde ise Elvina Kaya şampiyonluğa erişti.

Samsun Atakum sahilinde yer alan Samsun Golf Kulübü'nün 18 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanan Turkcell Platinum Golf Challenge'ta sporcular, 'Erkekler A-B-C', 'Kadınlar', 'Takım' ve 'Gross' olmak üzere 6 ayrı kategoride yarıştı. Öte yandan turnuvada en çok adım atan oyuncu da 'TURKSPORU Özel Ödülü: En Sportif Golf Oyuncusu Ödülü'ne de sahip oldu.

Karadeniz'in ilk ve tek golf sahası olmasının yanı sıra dünya standartlarında özellikleriyle dikkat çeken sahada düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun kazananları:

Erkekler A: Hüseyin Demirağ – Bodrum Golf Kulübü

Erkekler B: Ali Xiaowei Gong – Bodrum Golf Kulübü

Erkekler C: Shen Li – Kemer Golf Kulübü

Kadınlar: Elvina Kaya – İzmir Golf Kulübü

Takım: Bodrum Golf Kulübü

Gross: Durmuş Keçeli – Taurus Golf Kulübü

TURKSPORU Özel Ödülü En Sportif Golf Oyuncusu: Ahmet Çağıl – 25 bin 428 adım - SAMSUN