Turkcell Pasaj kampanya sonuçlarını açıkladı; yüzde 14 büyüme

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım ayındaki Efsane Cuma indirimleri kapsamında hayata geçirdiği 'Aşırı İyi İndirimler' ve 'Harika Günler' kampanyaları ile kullanıcılarını yüzde 60'a varan indirim ve 750 TL'ye varan hediye çekleriyle buluşturduğunu duyurdu. Ay boyunca Dijital Operatör uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm satışların sonucunda Turkcell Pasaj'ın yüzde 14 büyüdüğü belirtildi. En fazla ilgi ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Diyarbakır, Adana ve Konya'dan geldi.

Kampanyanın sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Turkcell Pasaj'ın, 8- 20 Kasım tarihleri arasındaki 'Aşırı İyi İndirimler' ve 21-29 Kasım tarihleri arasındaki 'Harika Günler' kampanyalarında sunduğu indirim avantajlarıyla Türkiye'nin her yanından yoğun ilgi gördü. Cep telefonundan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden hobi oyunlarına kadar binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimlerden yararlanan Turkcell Pasaj müşterileri, ayrıca 750 TL'ye varan hediye çekleriyle birçok ürüne avantajlı fiyatlarla sahip oldu. Kasım ayı boyunca devam eden Turkcell Pasaj kampanyalarında en fazla cep telefonu, bilgisayar, aksesuar, akıllı saat & kulaklık, tablet gibi teknolojik ürünler ile elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde alışveriş yapıldı" denildi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN İLGİ

Açıklanan verilere göre, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Adana, Bursa ve Konya, Turkcell Pasaj'ın Kasım ayı kampanyalarında en fazla satış yapılan iller arasında yer aldı.

Kasım ayı boyunca Dijital Operatör uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm satışların sonucunda Turkcell Pasaj'ın, yüzde 14 büyüdüğü kaydedildi. Turkcell'in Dijital Operatör uygulaması, en yüksek ziyareti ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Diyarbakır, Adana ve Konya'dan aldı.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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