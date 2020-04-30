Turkcell, özel finansman şirketinin kuruluş izninin iptali için BDDK'ye başvurdu Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell Özel Finansman AŞ'nin (TÖFAŞ) kuruluş izninin iptali için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurduğunu bildirdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell Özel Finansman AŞ'nin (TÖFAŞ) kuruluş izninin iptali için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurduğunu bildirdi. Turkcell'in TÖFAŞ izin başvurusunun iptaline ilişkin yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulu, TÖFAŞ'ın kuruluş izninin iptali ve faaliyet izni başvurusunun geri çekilmesi için BDDK'ye başvuru yapılmasına karar vermiştir." denildi. Kaynak: AA