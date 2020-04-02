Turkcell, otizmli çocukların duyguları daha kolay öğrenmesini sağlayacak Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı "İçimdeki Hazine" projesine yeni özellikler ekledi.

Turkcell, otizmli çocukların eğitimine katkı için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile geçen yıl başlattığı "İçimdeki Hazine" projesine yeni özellikler ekledi. Kaynak: Dunya.com