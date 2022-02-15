Turkcell, Metaverse'de mağaza açacak

Sanal evrene ilgi hızla artarken, birçok şirket Metaverse'de hizmet sunmak için girişimlerini sürdürürken, dijital operatör Turkcell de Metaverse'de ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

Turkcell, Pasaj'la e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendirirken, tüketicilerin son dönemde artan online alışveriş taleplerine alternatif çözümler sunmaya da devam ediyor. Teknolojik gelişmeler kapsamında Turkcell'in Metaverse dünyasındaki ilk mağazasının çok yakında hizmete açılması planlandığını açıkladı. Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin de deneyimlenebileceği bir alan ile ürün satışlarının gerçekleştirileceği Metaverse mağazasının sanal ortamda yapılacak açılışına, sanal kimliği temsil eden avatarlarla katılım sağlanabilecek.

"TURKCELL KALİTESİNİ VE GÜVENİNİ SANAL DÜNYAYA DA TAŞIYORUZ"

Dijitalleşmenin her alanda olmazsa olmaz bir önem arz ettiğine dikkat çeken Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilklerin öncüsü Turkcell olarak, mağazacılıkta da doğru yerde ve doğru zamanda müşterilerimize ulaşabilmek amacıyla her ortamda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yenilikçi bakış açımızla Metaverse'de de yer alacağız. Turkcell kalitesini ve güvenini sanal dünyaya da taşıyarak, burada müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Mağazanın yanı sıra Turkcell'in teknoloji zirvelerini de Metaverse evrenine taşıyarak paydaşlarıyla sanal etkinliklerde bir araya gelmeyi hedeflediğine dikkati çeken Özdal, "Ayrıca İnsan Kaynakları alanında Turkcell'in iş ilanları, işe alım ve oryantasyon süreçlerinin de bu ortamda yürütülmesi düşünülüyor. Bu konuda hazırlıklarını sürdüren Turkcell; Metaverse ile ilgili gerekli altyapısal ve süreçsel aşamaların tamamlanmasının ardından müşterileri ve paydaşlarıyla sanal evrende buluşmayı hedefliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel