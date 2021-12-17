Turkcell mağazalarında ürün portföyü genişledi

Turkcell mağazalarının ev ve yaşam kategorisindeki ürünlerine, akıllı televizyon ve klima eklediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, operatör abonelerinin, dijital kataloglardan seçilen ürünleri, avantajlı kampanyalar ve faturaya ek ödeme imkanıyla satın alabilecekleri belirtildi.

Turkcell, bin 300 satış noktasındaki ürün portföyünü genişlettiğini açıkladı. Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleriyle başlayan bu ürün portföyünü son olarak dayanıklı ev yaşam ürünlerinden akıllı televizyonlar ile klimalar da eklendi. Böylece Turkcell satış noktaları, alan büyüklüğünden bağımsız teknoloji mağazacılığı yaklaşımıyla küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden dijital oyunlara onlarca kategoride yüzlerce ürünü tüketiciyle buluşturacak.

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Mağazalardaki dijital kataloglar üzerinden inceleyip beğendikleri akıllı televizyon ve klima ürünlerini tercih eden müşterilerin, ürünlerini Turkcell faturalarına yansıtma imkanıyla satın alabilecekleri belirtildi. Müşterilerin, tüm ev yaşam ürünlerinde olduğu gibi akıllı televizyon ve klimaları da 36 aya varan vade seçenekleriyle mevcut faturalarına ekleterek alışveriş yapabilecekleri bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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