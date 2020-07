Turkcell mağazalarında kasalar da dijitalleşti Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin dijital deneyimlerini artırmak amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli 'Go Kasa' sistemi, uygun paket, DSS ve kampanyalar konusunda hem müşterilere hem de personele büyük kolaylık ve hız sağlıyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, mağazalarını ziyaret eden müşterilerine daha fazla dijital ve görsel deneyim yaşatmak amacıyla yapay zeka destekli 'Go Kasa' sistemini hizmete sundu. Müşterilerin kullanım alışkanlığına göre en uygun paketleri seçenekler halinde sunan Go Kasa, çok daha hızlı karar alınmasını sağlıyor. Kasa önündeki dijital ekranlar üzerinden çalışan 'Go Kasa' sistemi, paket değişikliği ya da cihaz satışı gibi konularda müşterilere ayrıntılı bilgi verirken zaman kaybını da minimuma indiriyor.

Müşterilerin kendilerine özel paket ve cihazların yanı sıra Dijital Servisler hakkında hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlayan Go Kasa sistemi, kurum fatura ödemeleri gibi mağazalarda faydalanabilen hizmetler konusunda da bilgilendirmek için kullanılabiliyor. Go Kasa'nın sunduğu fırsatlardan faydalanabilmek için müşterilerin yapması gereken tek şey ödeme noktasında/kasada kendileriyle ilgilenen personele telefon numaralarını söylemek. Numaranın sisteme girilmesinin ardından Go Kasa, müşterinin ihtiyaç ve taleplerine en uygun seçenekleri ekrana yansıtıyor.

Kadri Özdal: "Müşterilerimize doğru zamanda doğru fırsatı sunuyoruz"

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Go Kasa sistemi sayesinde müşterilerini kendilerine en uygun ürün ve hizmetlere daha etkin şekilde yönlendirebildiklerini söyledi. Özdal, "Müşterilerimiz, Go Kasa sayesinde kendilerine özel fırsatlar konusunda doğru zamanda, daha hızlı, daha açık ve daha detaylı şekilde bilgi alıp bu fırsatlardan hızlıca faydalanabiliyor. Müşterinin numarası girildiğinde kendisinin kullanım alışkanlıklarını analiz eden Go Kasa en uygun seçeneklere yönlendiriyor. Turkcell mühendislerince geliştirilen yapay zeka teknolojisinin bir ürünü olan Go Kasa, işlemlerde hata riskinin azaltılarak iptal/düzeltme süreci nedeniyle müşteri mağduriyetinin önüne geçilmesine de yardımcı oluyor." diye konuştu. - İSTANBUL

