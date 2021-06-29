Turkcell 5G teknolojisi 29 ülkede deneyimlenebilecek

Turkcell, müşterilerini yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturduğunu duyurdu.

Turkcell, müşterilerini yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturduğunu duyurdu. Yurt dışında 5G servis hizmeti almak isteyen müşterilerin, Almanya'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar anlaşmalı 29 ülkede 5G teknolojisinden yararlanabileceği belirtildi.

Turkcell, müşterilerinin 5G'yi yurt dışında deneyimleyebilmesi için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Operatör müşterilerinin Almanya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Romanya ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede 5G teknolojisini deneyimleyebileceği kaydedildi.

'BİR İLKE İMZA ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yurt dışında 5G deneyimi sunarak Türkiye'de bir ilke daha imza atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Turkcell olarak en büyük önceliğimiz, müşterilerimizi her zaman yenilikçi teknolojilerle buluşturarak onlara benzersiz bir hizmet kalitesi sunmak. Bugün itibarıyla müşterilerimizi yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturuyoruz. 5G'yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz 29 ülkede artık ayrıcalıklı olarak 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Müşterilerimize gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en yeni teknolojileri sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

'ALMANYA'DAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE 29 ÜLKEDE KULLANILABİLİYOR'

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Turkcell'liler, yurt dışında Turkcell'in anlaşmalı olduğu ülkelerdeki operatörler üzerinden 5G teknolojisini deneyimleyerek, 5G'nin sunduğu hız ve rahatlığın keyfini sürüyor. Yurt dışında 5G servisinin sağlandığı ülkeler arasında Almanya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Katar, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman ve Vatikan yer alıyor. 5G deneyimini bugünden yaşamak için donanımı ve yazılımı 5G teknolojisini destekleyen telefona sahip Turkcell müşterilerinin, anlaşmalı ülkelere gittiklerinde telefonlarına gelecek SMS'deki adımları izlemeleri yeterli oluyor" ifadelerine yer verildi.

5G deneyimini yurt dışında yaşayabilmek için 5G özelliği aktive edilmiş olan 5G destekli cep telefonu ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak ve SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmak gerekiyor. Turkcell müşterileri; 5G hizmetini deneyimlemek için ek bir ücret ödemiyor, dolaşım paketleri ve tarifeleri kapsamında aynı şekilde ücretlendirilmeye devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı