Turkcell, Lifecell ile Ukrayna'da

Ukrayna'da iletişim tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4G ihalesinde 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarını alan Lifecell, bu kez de 15 MHz genişliğinde 1800 MHz'lik lisansın sahibi oldu.

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Türkiye'de başlattığı dijital dönüşümle, mobil iletişim ve dijital teknolojilere yatırım yapan Turkcell, elde ettiği bilgi ve tecrübeyi artık yurtdışı pazarlarına ihraç ediyor. Lifecell ile global pazarlara açılan Turkcell, Ukrayna'da mobil internet ve iletişim teknolojileri için yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

Ukrayna dijital teknolojilerde dünya standartlarını yakalayacak

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Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, 4G yatırımının bu ikinci evresiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığını vurguladı. Terzioğlu; "Kısa bir süre önce 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarını Lifecell markamızla kazanmıştık. Hem 2600 MHz ve hem de 1800 MHz ihalesinde kazandığımız bantlarla, Lİfecell olarak abone başına düşen en geniş spektrumu almış olduk. Bu sayede Ukrayna'ya yapacağımız yatırımlarla Ukrayna'daki abonelere yüksek kaliteli ve daha uygun fiyatlı internet bağlantı hizmeti sunacağız. Bu durum, Ukrayna'daki Lifecell kullanıcılarına daha yüksek veri hızları, yüksek kaliteli dijital ve finansal servis deneyimi, yüksek kaliteli HD video izleme imkanı ve dünya standartlarında çevrim içi oyun oynayabilme olanağı sağlayacak. Ayrıca, iş dünyasında ihtiyaç duyulan online dijital konferanslar Lifecell sayesinde mümkün hale gelecek. 4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki önemli ekonomik bağları böylece daha da güçlendirmiş olacağız. Ülke genelinde dijital gelişime odaklanarak, en geniş ve en kaliteli internet hizmetini sağlamak konusunda öncülük etmeye devam edeceğiz. Ukrayna'yı ülke çapında 4G ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz," dedi.