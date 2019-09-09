Turkcell'li yüzücüler engelleri aşmak için Londra'da

09.09.2019 15:38

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlar 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 9-15 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 4'ü erkek, 4'ü kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA