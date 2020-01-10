Turkcell Kulüpler Kros Ligi'nde sezon Mersin'de açılıyor

10.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:50

Turkcell Kulüpler Kros Ligi'nde 2020 sezonunun birinci kademe yarışları yarın Mersin'de yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kulüpler Kros Ligi'nin ilk kademe yarışları, Yenişehir Kros Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

20 yaş altı kadınların 4, 20 yaş altı erkekler ile büyük kadınların 6 kilometre koşacağı organizasyonda, büyük erkekler 10 kilometrede yarışacak.

56 takımın kaydolduğu ligin ilk kademesinde, bireysel katılımcılarla birlikte 378 sporcu koşacak.

Kros Ligi'nde takımlar en fazla 6 atletle parkurda yer alacak ve final gören ilk 4 atletiyle puan tablosuna skor yazdıracak. 4'ten az atleti final gören takımlar ise sıralamadan düşmüş olacak ancak bu ekiplerin atletleri sonraki kademelerde bireysel olarak yarışabilecek.

Üç etaptan oluşan Kros Ligi'nde Mersin'in ardından mücadele Kuşadası ve Ayvalık'taki yarışmalarla son bulacak.

Ligde yarın yapılacak ilk kademe yarışlarının başlama saatleri şöyle:

10.30 - 20 yaş altı kadınlar (4 kilometre)

11.00 - 20 yaş altı erkekler (6 kilometre)

11.30 - Büyük kadınlar (6 kilometre)

12.00 - Büyük erkekler (10 kilometre)

Kaynak: AA