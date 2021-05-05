Turkcell Kadınlar Ligi, televizyonculuk tarihine geçti
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Turkcell Kadınlar Ligi, televizyonculuk tarihine geçti

Turkcell Kadınlar Ligi, televizyonculuk tarihine geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Ligi finali farklı bir özelliği ile Türk televizyonculuk tarihine geçti.

Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Ligi finali farklı bir özelliği ile Türk televizyonculuk tarihine geçti.

Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 numaralı kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken; TRT Spor'da Erem Koca, Sky 360'da İlker Duralı, Sport Tv'de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. D Smart'ın çeyrek finalden itibaren naklen yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi'nin finali Lig Radyo'dan da yayınlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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